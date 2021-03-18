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05:48 18 Марта 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Центр Симона Визенталя пожаловался в ФИФА на Украину

Международная правозащитная организация обратилась к Джанни Инфантино из-за переименования стадиона в Тернополе в честь Романа Шухевича.

5 марта Тернопольский городской совет переименовал местный стадион в Тернопольский городской стадион имени Романа Шухевича

Глава организации Шимон Самуэльс просит ФИФА повлиять на Украинскую ассоциацию футбола, чтобы та отказалась от проведения матчей до переименования «в духе устава ФИФА».

В своем заявлении Самуэльс назвал Шухевича «нацистским коллаборантом», призвав ФИФА не ассоциироваться с «служением футбола на стороне ненависти».

Правозащитная организация предложила ФИФА также обсудить этот вопрос на конгрессе в мае 2021 года.

Центр Симона Визенталя был основан как общественная организация в Лос-Анджелесе. Организация отстаивает права человека и борется с терроризмом и антисемитизмом.

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Тэги: футбол, ФИФА, стадион имени Шухевича
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