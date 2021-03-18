Степанов выступил против жесткого карантина, несмотря на новую вспышку коронавируса (видео)
По словам министра, вспышка коронавируса в Украине может продлиться до конца апреля,но локдаун в Украине вводить пока не будут.
В Украине пока не нужен общенациональный карантин, но при этом важно не допустить дальнейшего ухудшения ситуации с коронавирусом COVID-19. Об этом в эфире ТСН сказал министр здравоохранения Максим Степанов в четверг, 18 марта.
«Я не считаю, что нам сейчас нужен общенациональный жесткий карантин. Если будет больше обращено внимание именно на карантин, действующий на территории региона, чтобы не допустить ситуацию до красного уровня. Если область перешла в этот уровень, то важно выполнять те правила, которые дает Министерство здравоохранения», — отметил он.
Глава Минздрава призвал украинцев больше обращать внимание на карантинные ограничения, которые действуют на территории региона.
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