Главы МИД G7 поддержали создание Крымской платформы и осудили Россию
«Большая семерка по-прежнему полностью привержена осуществлению санкций и будет продолжать поддерживать Украину в поддержку ее независимости, суверенитета и территориальной целостности в рамках ее международно признанных границ. Крым – это Украина»
Глав МИД стран большой семерки осудили действия России по подрыву суверенитета и территориальной целостности Украины. Соответствующее заявление опубликовано в четверг, 18 марта.
«Мы, министры иностранных дел Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Соединенного Королевства и Соединенных Штатов Америки и Высокий представитель Европейского Союза, едины в нашем осуждении продолжающихся действий России по подрыву суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины», – сказано в сообщении.
Спустя семь лет после аннексии Крыма и Севастополя в G7 продолжают безоговорочно осуждать аннексию полуострова и подчеркивают, что «попытки России узаконить ее не признаются и не будут признаны».
Также в G7 осудили нарушения Россией прав человека на полуострове, особенно прав крымских татар.
«Мы призываем Россию соблюдать свои международные обязательства, предоставить доступ международным наблюдателям и немедленно освободить всех несправедливо задержанных. Мы приветствуем инициативу Украины по созданию Международной Крымской платформы для консолидации усилий международного сообщества по Крыму», – добавили в G7.
Кроме того, страны Большой семерки призвали Россию соблюдать обязательства, взятые ею в соответствии с минскими договоренностями.
«Россия является стороной конфликта на востоке Украины, а не посредником», – подчеркнули в G7.
Страны поддержали режим прекращения огня, но напомнили, что Россия оказывает финансовую и военную поддержку вооруженным формированиям на востоке Украины, а также предоставляет российское гражданство сотням тысяч украинцев.
«Большая семерка по-прежнему полностью привержена осуществлению санкций и будет продолжать поддерживать Украину в поддержку ее независимости, суверенитета и территориальной целостности в рамках ее международно признанных границ. Крым – это Украина», – резюмировали в G7.
В свою очередь президент Владимир Зеленский и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба поблагодарили страны Большой семерки за поддержку.
«Это настоящий жест дружбы – поддержать нашу инициативу по созданию Международной крымской платформы для консолидации усилий международного сообщества в отношении Крыма и прекращения российской агрессии. Украина движется к миру», - написал Зеленский.
«Приветствую сильный сигнал поддержки Украины и осуждения агрессии РФ от министров иностранных дел G7. Россия – сторона конфликта, не посредник, должна разблокировать мирный процесс. Оправдать оккупацию Крыма никогда не удастся. Прочная поддержка Крымской платформы», - добавил Кулеба
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