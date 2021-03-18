Украинским школьникам отменили ДПА

Такое решение должно способствовать организованному завершению учебного года учениками в условиях пандемии COVID-19.

Министр образования и науки Сергей Шкарлет сообщил, что в этом учебном году ученики базовой и средней школы будут освобождены от государственной итоговой аттестации. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Причина отмены аттестации — пандемия коронавируса и многочисленные обращения родителей, учителей и детей с просьбами об отмене ДПА.

В документе об образовании у учеников будет написано «освобожден (а)». Соответствующее решение уже зарегистрировано в Минюсте, но вступит в силу оно после публикации в «Официальном вестнике Украины».

Такое решение должно способствовать организованному завершению учебного года учениками в условиях пандемии COVID-19. В аттестатах детей будет написано «освобожден (а)».

На счет ВНО решений в министерстве еще не принимали.