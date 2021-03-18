Украинским школьникам отменили ДПА
Такое решение должно способствовать организованному завершению учебного года учениками в условиях пандемии COVID-19.
Министр образования и науки Сергей Шкарлет сообщил, что в этом учебном году ученики базовой и средней школы будут освобождены от государственной итоговой аттестации. Об этом сообщает пресс-служба министерства.
Причина отмены аттестации — пандемия коронавируса и многочисленные обращения родителей, учителей и детей с просьбами об отмене ДПА.
В документе об образовании у учеников будет написано «освобожден (а)». Соответствующее решение уже зарегистрировано в Минюсте, но вступит в силу оно после публикации в «Официальном вестнике Украины».
Такое решение должно способствовать организованному завершению учебного года учениками в условиях пандемии COVID-19. В аттестатах детей будет написано «освобожден (а)».
На счет ВНО решений в министерстве еще не принимали.
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