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12:50 18 Марта 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Украинским школьникам отменили ДПА

Такое решение должно способствовать организованному завершению учебного года учениками в условиях пандемии COVID-19.

Министр образования и науки Сергей Шкарлет сообщил, что в этом учебном году ученики базовой и средней школы будут освобождены от государственной итоговой аттестации. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Причина отмены аттестации — пандемия коронавируса и многочисленные обращения родителей, учителей и детей с просьбами об отмене ДПА.

В документе об образовании у учеников будет написано «освобожден (а)». Соответствующее решение уже зарегистрировано в Минюсте, но вступит в силу оно после публикации в «Официальном вестнике Украины».

Такое решение должно способствовать организованному завершению учебного года учениками в условиях пандемии COVID-19. В аттестатах детей будет написано «освобожден (а)».

На счет ВНО решений в министерстве еще не принимали.

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Тэги: ДПА в украине, завершение учебного года, Сергей Шкарлет
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