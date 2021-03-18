Игорь Шайхет снова пытается публиковать фейки в анонимных Telegram-каналах против нардепа Андрея Стрихарского

Брат руководителя Главного управления Национальной полиции Николаевской области Сергея Шайхета – Игорь Шайхет снова пытается дискредитировать народного депутата от «Слуги народа» Андрея Стрихарского через анонимные Telegram-каналы и заказные публикации в них.

Брат руководителя Главного управления Национальной полиции Николаевской области Сергея Шайхета – Игорь Шайхет снова пытается дискредитировать народного депутата от «Слуги народа» Андрея Стрихарского через анонимные Telegram-каналы и заказные публикации в них.

Так, в некоторых Telegram-каналах сегодня был сделан «вброс» и опубликована фейковая информация о том, что якобы Андрей Стрихарский фигурирует в расследованиях и приобрел недвижимость. За данный фейковым «вбросом» прослеживаются действия Игоря Шайхета, с которым у нардепа был конфликт в прошлом году и который, вероятно, не может простить этот факт. Тогда через эти же и другие Telegram-каналы Игорь Шайхет опубликовал видео конфликта с Андрем Стрихарским из-за якобы супруги нардепа и обозвал депутата наркоманом. Факт данной переписки и информационного заказа обнародовали СМИ.

Сам Андрей Стрихарский эти обвинения опроверг и детально объяснил конфликтную ситуацию в комментарии журналистам «Страны».

По мнению медиаэкспертов, такая очередная попытка, которую предпринял обидчивый Игорь Шайхет выглядит крайне неумелой и вредит карьере его брата – руководителя Главного управления Национальной полиции Николаевской области Сергея Шайхета.

Информации о Игоре Шайхете немного. Как писала «Фраза», он связан с некой Алисой Гордиенко, которая позиционирует себя как врач-косметолог и занимается в Киеве косметологическими процедурами, в том числе пластикой губ, ботулинотерапией, инъекционной косметологией.

Известно также, что она якобы использовала Игоря Шайхета в качестве модели для чистки лица.

Игорь Шайхет известен в узких кругах как «инкассатор». Он является акционером первой украинской СИТ-компании (Cash-in-Transit, частной компании, которая занимается инкассацией) — ООО «СИТ Секьюрити». При этом его взнос в уставный фонд составляет более 53 млн грн. Где он заработал такие деньги неясно, поскольку декларации он не подавал. Компания регулярно выигрывает тендеры «Укрпочты» на инкассацию. По данным YouControl, ООО «СИТ Секьюрити» будто бы связана также с компанией «Диамант Секьюрити», которая также предоставляет частные услуги инкассации.