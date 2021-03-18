В Киеве масштабнейшее «минирование» метро

Полицейские проверяют информацию о якобы крупнейшем за последние годы минировании метрополитена.

Правоохранители получили анонимное сообщение о минировании семи станций метро и двух пересадочных. Проводятся проверки, в связи с чем станции временно закрыты. Об этом сегодня в четверг, 18 марта, сообщает пресс-служба метрополитена.

Сейчас на вход и выход закрыты:





- Театральная + пересадочный узел на «Золотые ворота»;

- Дворец спорта + пересадочный узел на «Площадь Льва Толстого»;

- Майдан Независимости;

- Крещатик;

- Академгородок;

- Красный хутор;

- Героев Днепра.

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