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Главная » Украина » Происшествия
16:26 18 Марта 2021 Просмотров 9   КомментариевКомментарии

В Киеве масштабнейшее «минирование» метро

Полицейские проверяют информацию о якобы крупнейшем за последние годы минировании метрополитена.

Правоохранители получили анонимное сообщение о минировании семи станций метро и двух пересадочных. Проводятся проверки, в связи с чем станции временно закрыты. Об этом сегодня в четверг, 18 марта, сообщает пресс-служба метрополитена.

Сейчас на вход и выход закрыты:

- Театральная + пересадочный узел на «Золотые ворота»;
- Дворец спорта + пересадочный узел на «Площадь Льва Толстого»;
- Майдан Независимости;
- Крещатик;
- Академгородок;
- Красный хутор;
- Героев Днепра.
Источник:
Тэги: заминировали метро в Киеве
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