В Киеве масштабнейшее «минирование» метро
Полицейские проверяют информацию о якобы крупнейшем за последние годы минировании метрополитена.
Правоохранители получили анонимное сообщение о минировании семи станций метро и двух пересадочных. Проводятся проверки, в связи с чем станции временно закрыты. Об этом сегодня в четверг, 18 марта, сообщает пресс-служба метрополитена.
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