В ЕС прокомментировали слова Байдена о Путине

«Путин несет ответственность за действия российских властей.»

Президент РФ Владимир Путин несет ответственность за действия российских властей. Об этом заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Набила Массрали на брифинге в Брюсселе сегодня в четверг, 18 марта.

«К сожалению, есть длинный список успешных и неудачных покушений, совершенных по критиков и независимых лиц в России, включая политиками и журналистами. Многие из этих дел не были расследованы, остаются нерешенными, а виновники не привлечены к ответственности», – сказала пресс-секретарь.

Массрали напомнила, в частности, о покушении на Алексея Навального и Сергея и Юлию Скрипалей, в ответ на которые ЕС ввел санкции против лиц, принадлежащих к русской военной разведки или конкретных институтов из химических исследований в России.

«Российские власти также осуществила незаконные действия в Украине и сыграла четкую роль в других конфликтах в соседних странах с ЕС и за их пределами. Как президент Российской Федерации Владимир Путин в конечном итоге несет ответственность за политику и действия российских властей», – добавила Массрали.

Накануне президент США Джо Байден заявил, что руководство РФ должно будет «заплатить цену» в связи с вмешательством в американские выборы, а также назвал Путина «убийцей».

В ответ Путин пожелал здоровья Байдену. В истеблишменте США много честных и порядочных людей, Москва будет опираться на них, отметил Владимир Путин.

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