Путин пожелал здоровья Байдену

В истеблишменте США много честных и порядочных людей, Москва будет опираться на них, отметил Владимир Путин.

Президент РФ Владимир Путин пожелал здоровья президенту США Джо Байдену в ответ на его заявления в интервью ABC News. Об этом стало известно в четверг, 18 марта.

Накануне Байден заявил, что руководство РФ должно будет «заплатить цену» в связи с вмешательством в американские выборы, а также назвал Путина «убийцей».

«Что касается заявления моего американского коллеги, мы действительно, как он сказал, лично знакомы. Что бы я ему ответил? Я бы сказал ему: будьте здоровы! Я желаю ему здоровья», – сказал Путин в ходе видеоконференции с жителями аннексированного Крыма.

Он заметил, что говорит это «без иронии и без шуток».

«В детстве мы во дворе когда спорили друг с другом, мы говорили так: «Кто как обзывается, тот так и называется». И это не случайно. Это не просто детская поговорочка и шутка. Смысл очень глубокий в этом психологический. Мы всегда в другом человеке видим свои собственные качества и думаем, что он такой же, как и мы. И из этого исходя, оцениваем его действия и даем оценку вообще», – добавил Путин.

Российский президент также сказал, что в истеблишменте США много честных и порядочных людей, Москва будет опираться на них.

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