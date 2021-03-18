Украина настаивает на продолжении расследования крушения МАУ

В отчете Ирана нет описания всех действий и событий, которые предшествовали трагедии. Украина требует от Тегерана продолжить техническое расследование.

Украинские власти собираются на Совете ICAO потребовать рассмотреть отчет Ирана о крушении самолета МАУ. Также Украина выступает за и продолжение Тегераном технического расследования авиакатастрофы. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин Укринформу.

Он напомнил, что отчет, который представил Иран, украинскую сторону не удовлетворяет, так как у специалистов после изучения документа осталось много вопросов. Поэтому Украина намерена совместно с международными партнерами добиваться ясности и справедливости.

«Мы будем требовать возобновления и продолжения соответствующего технического расследования до того момента, пока мы не увидим соблюдения иранской стороной всех требований, которые предусматривает приложение 13 Чикагской конвенции (Расследование авиационных происшествий, – ред.) И, безусловно, это повлияет на ход нашего межправительственного переговорного процесса», – отметил Енин.

Он добавил, что в отчете должно быть четкое описание всей цепи действий и событий, которые предшествовали трагедии. Но это, заявил Енин, в отчете не отображено.

«Мы этого не видим, зато сталкиваемся с простым предположением о якобы человеческой ошибке. Никакого подтверждения того, на каком основании сделан такой вывод, мы не получили. Достаточно безосновательным нам представляются ссылки иранской стороны на то, что ключевое доказательство, которое должно подтвердить или опровергнуть сегодняшнюю версию иранской стороны, не сохранено. В частности, речь идет о записи в кабине оператора системы противовоздушной обороны», – сказал замминистра.

При этом он добавил, что Тегеран уверяет, что технический носитель с записью переговоров, якобы, не сохранился.

Дипломат также отметил, что существуют «рычаги политические как многосторонние, так и двусторонние», которые помогут заставить Иран продолжить техническое расследование авиакатастрофы гражданского авиалайнера.

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