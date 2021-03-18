Гибралтар – первая страна, которая завершила вакцинацию от коронавируса

Все взрослое население Гибралтара получило прививки от коронавируса. Страна насчитывает 34 тысяч жителей.

Гибралтар стал первой в мире страной, которая завершила вакцинацию от коронавируса. Об этом в четверг, 18 марта, со ссылкой на заявление главы минздрава Великобритании Мэтта Хэнкока сообщает Reuters.

«Мы снабжаем Гибралтар, как и все наши территории, вакцинами. И я рад, что могу сообщить парламенту, что вчера Гибралтар стал первой страной в мире, завершившей программу вакцинации всего своего взрослого населения», – рассказал глава Минздрава.

Население Гибралтара – территории, которая считается заморским регионом Великобритании, что оспаривает Испания, – составляет около 34 тысяч человек. Живущие там иностранцы тоже имеют право на участие в программе вакцинации.

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