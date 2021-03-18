Активисты облили заправку «БРСМ-Нафта» «кровью» из-за возможного финансирования сетью партии Шария

Представители организации «Національний Спротив» облили жидкостью, похожей на кровь, и заклеили плакатами с обвинением в финансировании пророссийских сил, в частности партии Шария, одну из заправок сети БРСМ в Киеве. Об этом стало известно из сообщения организации в Facebook. «Національний Спротив» пришел [...]

Представители организации «Національний Спротив» облили жидкостью, похожей на кровь, и заклеили плакатами с обвинением в финансировании пророссийских сил, в частности партии Шария, одну из заправок сети БРСМ в Киеве.

Об этом стало известно из сообщения организации в Facebook.

«Національний Спротив» пришел в гости к «спонсорам Шария» – сети заправок «БРСМ-Нефть». СМИ утверждают, что БРСМ тратит миллионы гривен «черного нала» на финансирование этой политсилы. «Сегодня мы пришли, чтобы барыги поняли – в Украине не место пособникам оккупантов, и мы прикроем каждый источник, из которого получают средства пророссийские шестерки и агентура», – говорится в сообщении организации.

В «Національному Спротиві» также отметили, что активисты не будут спокойно смотреть на то, как «кремлевская сволочь финансирует подрывную деятельность против Украины».

«Всем, кто выбрал для себя сотрудничество с врагом придется ответить за свои действия», – резюмировали в сообщении организации.

Как сообщалось ранее, журналисты-расследователи из программы «Наши деньги с Денисом Бигусом» утверждают, что сеть автозаправочных станций «БРСМ-Нафта» финансирует деятельность политической партии «Партия Шария», лидером которой является блогер Анатолий Шарий. Об этом говорится в расследовании, авторы которого ссылаются на переписку членов политической силы.