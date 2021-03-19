Замглавы Нацбанка Украины хотят обвинить в госизмене
СБУ и ГБР ведут расследование против Екатерины Рожковой и других сотрудников Нацбанка, которые причастны в национализации Приватбанка в 2016 году.
Издание Kyiv Post отмечает, в частности, что Рожковой могут предъявить обвинения в госизмене и хищении средств. Причиной расследование стало то, что НБУ поделилась информацией о Приватбанке с детективной компанией Kroll Inc., консалтинговой AlixPartners и юридической фирмой Hogan Lovells and Asters.
Все эти компании вели расследование о злоупотреблениях бывших владельцев Приватбанка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.
По данным журналистов, инициатором расследования может быть нынешний глава НБУ Кирилл Шевченко или кто-то из Офиса президента. Расследование проводится СБУ и ГБР.
Катерина Рожкова сообщила, что ей неизвестно о расследовании, но назвала такой вариант «сюрреалистичным».
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