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03:56 19 Марта 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Против Рабиновича возбуждено дело за неправильную карту Украины

Против депутата фракции ОПЗЖ открыто уголовное производство по статье о посягательстве на территориальную целостность Украины.

Как сообщила депутат от фракции «Голос» Соломия Бобровская в Facebook, дело возбудили по ее обращению.

«Помните, как он выложил карту Украины без Крыма, да еще и с пометками ЛДНР? Ту самую, где снова манипулятивно поставили языковой вопрос, любимую тему для ОПЗЖ», – указано в сообщении.

При этом Бобровская подчеркнула, что «ни один гражданин Украины, тем более избранный народный депутат, не может ставить под сомнение территориальную целостность Украины», и посоветовала Рабиновичу «не заигрываться в сепаратизм, если он не хочет снова оказаться в тюрьме».

Также депутат опубликовала фото письма из Офиса генпрокурора, адресованного ей, о факте открытия производства по ч.2 ст. 110 УК – финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины.

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Тэги: Вадим Рабинович, карта Украины
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