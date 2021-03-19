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09:00 19 Марта 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Украине новый рекорд по вакцинации от COVID-19

С начала кампании вакцинации привито уже более 92 тысяч человек. Больше всего вакцинировали в Донецкой области – 7484.

В Украине впервые вакцинировали от коронавируса COVID-19 более 10 тысяч человек за сутки. Об этом сообщает Центр общественного здоровья в пятницу, 19 марта.

Так, вчера в стране сделали 10 959 прививок от коронавируса (все первая доза). Это на 1 127 прививок больше, чем за предыдущие сутки. Вакцинация проводилась 210 мобильными бригадами.

Больше всего прививок за вчера сделано в Киеве – 890. За весь период больше всего вакцинировали в Донецкой области – 7484 прививок.

С начала кампании вакцинации привито уже 92 714 человек. Из них первую дозу получили 92 713, еще один человек получил уже две дозы.

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Тэги: вакцинация, covid-19
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