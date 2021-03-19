В Украине новый рекорд по вакцинации от COVID-19
С начала кампании вакцинации привито уже более 92 тысяч человек. Больше всего вакцинировали в Донецкой области – 7484.
В Украине впервые вакцинировали от коронавируса COVID-19 более 10 тысяч человек за сутки. Об этом сообщает Центр общественного здоровья в пятницу, 19 марта.
Так, вчера в стране сделали 10 959 прививок от коронавируса (все первая доза). Это на 1 127 прививок больше, чем за предыдущие сутки. Вакцинация проводилась 210 мобильными бригадами.
Больше всего прививок за вчера сделано в Киеве – 890. За весь период больше всего вакцинировали в Донецкой области – 7484 прививок.
С начала кампании вакцинации привито уже 92 714 человек. Из них первую дозу получили 92 713, еще один человек получил уже две дозы.
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Записаться на вакцинацию можно с 1 марта. Сейчас в листе ожидания более 190 тысяч человек.
Вакцинация от коронавируса не дает полной защиты от инфицирования, но течение болезни проходит существенно легче.
Вакцина будет использоваться в Украине только тогда, когда она будет зарегистрирована должным образом, пояснил Виктор Ляшко.