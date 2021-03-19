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11:00 19 Марта 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

На Киевщине руководство ОТГ поймали на миллионной взятке

Гарантированную победу в аукционе по продаже права аренды земельных участков и содействие в уменьшении их оценочной стоимости более чем в 10 раз оценили в 1,4 млн гривен.

В Киевской области правоохранители задержали на взятке должностных лиц одной из объединенных территориальных громад (ОТГ) региона. Об этом сообщает Офис генпрокурора в пятницу, 19 марта.

По данным следствия, председатель территориальной общины вместе с заместителем требовали и получили от представителей коммерческих структур взятку за содействие в решении вопроса о выделении земельных участков общей площадью 12 га и подписания договоров их аренды под строительство и обслуживание многоквартирных жилых домов.

«Гарантированную победу в аукционе по продаже права аренды земельных участков и содействие в уменьшении их оценочной стоимости более чем в 10 раз оценили в 1,4 млн гривен», – говорится в сообщении.

Во время обысков у должностных лиц ОТГ были обнаружены и изъяты наличные средства в сумме более 30 000 долларов, законность происхождения которых проверяется.

Сейчас руководители ОТГ задержаны. Проводятся первоочередные неотложные следственные действия. Решается вопрос о сообщение им о подозрении по статье о вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч.3 ст.368 УК Украины) и избрании меры пресечения.

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Тэги: коррупция, взятка, ОТГ
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