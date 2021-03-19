Рада отменила заседания до конца локдауна в Киеве
Из-за ужесточения ограничений в Киеве депутаты отменили одну сессионную неделю – будут работать на округах, в комитетах и временных следственных комиссиях.
Верховная Рада на внеочередном заседании в пятницу, 19 марта, изменила график работы парламента на ближайшие три недели.
Такое предложение поддержали 298 депутатов.
Вместо пленарной недели с 29 марта по 2 апреля депутаты будут работать на округах, в комитетах и временных следственных комиссиях.
Новости по теме
В списке выплат значится ряд статей расходов, за которые депутатам будут возвращать деньги.
В первую очередь планируют назначить полноценных руководителей Министерства образования и науки, а также Министрества энергетики.
Парламентская рабочая группа разработала законопроект, которым регулируется проверка деклараций судей.