Рада отменила заседания до конца локдауна в Киеве

Из-за ужесточения ограничений в Киеве депутаты отменили одну сессионную неделю – будут работать на округах, в комитетах и временных следственных комиссиях.

Верховная Рада на внеочередном заседании в пятницу, 19 марта, изменила график работы парламента на ближайшие три недели.

Такое предложение поддержали 298 депутатов.

Вместо пленарной недели с 29 марта по 2 апреля депутаты будут работать на округах, в комитетах и временных следственных комиссиях.

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