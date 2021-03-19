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14:00 19 Марта 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Рада отменила заседания до конца локдауна в Киеве

Из-за ужесточения ограничений в Киеве депутаты отменили одну сессионную неделю – будут работать на округах, в комитетах и временных следственных комиссиях.

Верховная Рада на внеочередном заседании в пятницу, 19 марта, изменила график работы парламента на ближайшие три недели.

Такое предложение поддержали 298 депутатов.

Вместо пленарной недели с 29 марта по 2 апреля депутаты будут работать на округах, в комитетах и временных следственных комиссиях.

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Тэги: рада, ВР, каникулы, локдаун
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