Рада сняла ответственность с производителей за последствия вакцинации

Производителей вакцин или их поставщиков освобождают от ответственности за любые последствия прививок.

Верховная Рада на внеочередном заседании в пятницу, 19 марта, одобрила закон, которым производителей вакцин или их поставщиков освобождают от ответственности за любые последствия прививок. Такое решение поддержали 236 депутатов.

Свое решение нардепы аргументировали тем, что принятие закона необходимо для получения вакцин от коронавируса по механизму COVAX.

В законопроект также внесли правку, которой медработники освобождаются от ответственности за возможные последствия, если применение вакцин или других иммунобиологических препаратов происходило в соответствии с утвержденной инструкцией.

В случае наступления таких последствий государство обеспечивает компенсационные выплаты в порядке, установленном Кабмином.

Закон будет действовать в течение четырех лет.

В месячный срок Кабмин должен разработать и внедрить порядок осуществления компенсаций.