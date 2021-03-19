В Европе объявили начало третьей волны COVID-19

«Мы видим третью волну, которая наступает постепенно или даже быстро в различных странах ЕС. Мы входим в очень сложный период, в котором наша экономика будет серьезно затронута этой ситуацией. Мы видим необходимость ускорить вакцинацию населения», – заявила она.

Спинант напомнила, что в ЕС планируют вакцинировать 70% взрослого населения.