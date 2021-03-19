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16:00 19 Марта 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Европе объявили начало третьей волны COVID-19

Из-за новой волны заболеваемости коронавируса в Евросоюзе намерены ускорить вакцинацию населения.

В Европе уже идет третья волна коронавируса, заявила в пятницу, 19 марта, официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант, пишет ТАСС.

«Мы видим третью волну, которая наступает постепенно или даже быстро в различных странах ЕС. Мы входим в очень сложный период, в котором наша экономика будет серьезно затронута этой ситуацией. Мы видим необходимость ускорить вакцинацию населения», – заявила она.

Спинант напомнила, что в ЕС планируют вакцинировать 70% взрослого населения.

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Тэги: Европа, пандемия
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