Перевертень у юбці: як Ольга Балицька «кришує» нелегальні паркувальні майданчики у Києві

На території Києва існує значна кількість паркувальних майданчиків, яких звісно не вистачає для всіх бажаючих, через що і виникають великі затори на дорогах.

На території Києва існує значна кількість паркувальних майданчиків, яких звісно не вистачає для всіх бажаючих, через що і виникають великі затори на дорогах. КМДА намагається постійно збільшити паркувальний простір міста для задоволення потреб громадян, однак сама тема паркувальних майданчиків є досить закріміналізованою. У зв’язку з чим, відповідно до Концепції розвитку паркувального простору в Києві пріоритетним напрямками являється збільшення кількості паркоміст, покращення якості надання послуг з паркування, а також їх декриміналізації.

І саме з цього моменту з’являється «земельна королева» Ольга Балицька, колишня депутатка міської ради, яка потрапила до списку «прогульників». В 2017 році вона не брала участі в голосуванні за 65% питань, що були винесені на сесійних засіданнях, а також пропустила 34% засідань комісій. Крім того, за перші 100 днів каденції Балицька, замість звернень писала запити з індентичних питань, що заспамлювало роботу міськради на сесіях.

Розпочавши свій шлях політика, Балицька одразу почала вивчати привабливий інвестиційний ринок Києва. І це і не дивно, адже її чоловіком є відомий серед любителів легкої здобичі професійний інвестор Євген Балицький. Представник та депутат опозиційного блоку, підозрюваний у справі щодо сепаратизму. Саме в його інтересах та в інтересах його партнерів, а надалі і своїх власних і діє «земельна королева».

Наприкінці 2020 року її посунули від цілої низки корупційних схем і намагань заволодіти через активістів та скарги до місцевих органів, цінними для міста земельними ділянками.

Необхідно лише пригадати випадок із будівництвом будинку з квартирами для незрячих, проти якого виступила Балицька. Адже ласий шматок землі був необхідний їй для задоволення потреб інвестора, який вже і завдаток надав останній за вирішення питання на його сторону.

Однак у 2021 році Балицька вирішила знов розпочати своє полювання за земельними ділянками та змінила тактику. Зловживаючи своїм повноваженнями як радника мера Києва, Балицька, переслідуючи корисливі мотиви увійшла у злочинну змову з представниками кримінального кола та активістами, і почала «кришувати» нелегальні паркуванні майданчики Києва. Тобто майданчики, які не уклали с КП «Київтранспарксервіс» договір та не сплачують необхідних платежів до бюджету Києва.

Так, на паркувальному майданчику, що розміщений за адресою м. Київ, вул. Кіото 5-9, на якому, офіційно може розміщуватися 104 автомобілі, фактично розміщена значно більша кількість автівок, паркувальний майданчик перебуває у занедбаному санітарному стані, з великою кількість самочинно побудованих споруд і навісів, що можуть зруйнуватися в будь-який момент. А саме головне, будь-які документи на експлуатацію вказаного майданчика або земельної ділянки відсутні.

Після прибуття КП «Київтранспарксервіс» та охоронної компанії на цей паркувальний майданчик, на ньому почали з’являтися невідомі особи, що фізично погрожували нанесенням тілесних пошкоджень працівникам КП та охоронної компанії у випадку продовження роботи на даній парковці. Представником КП «Київтранспарксервіс» було викликано наряд поліції через чергову частину. Внаслідок приїзду працівників поліції та пояснення їм законних підстав находження на майданчику представників КП та їх охорони, невідомі особи покинули майданчик. В подальшому, тієї ж ночі, з’явилося понад 20 невідомих осіб що називали себе представниками Ольги Балицької, та вимагали від працівників комунальної компанії покинути майданчик, мотивуючи це тим, що все домовлено на самому високому рівні і КП «Київтранспарксервіс» пошкодує. Також, аналогічні ситуації виникали на майданчиках, що розташовані за адресами Бальзака 55а, Шухевича, 26 та 30.

В подальшому з’явилися статті в мережі, а також 72 запити на адресу КП «Київтранспарксервіс», з метою здійснення тиску на керівництво КП та створення фіктивної уяви захисту майнових інтересів громади Києва.

У зв’язку з цим виникає питання, як довго правоохоронні органи будуть закривати очі на незаконне заволодіння земельними ділянками Києва кримінальними угрупуваннями під керівництвом сім’ї Балицьких.

В подальшому редакція оприлюднить перелік нелегальних паркувальних майданчиків, що «кришуються» Ольгою Бальицкою, а також інші сфери незаконних заволодінь майнових прав, до яких причетні вказані особи.