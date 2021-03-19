Активисты на митинге обратились к СНБО наложить санкции на сеть заправок «БРСМ-Нафта»

Активисты движения «Национальное Сопротивление» провели митинг под офисом «БРСМ-Нафта»«.

Активисты движения «Национальное Сопротивление» провели митинг под офисом «БРСМ-Нафта»«. Они призвали СНБО наложить санкции на сеть БРСМ и ее владельцев, а СБУ провести тщательное расследование всех фактов финансирования пророссийских сил этой компанией. Об этом стало известно из сообщения организации в Facebook.

«Мы призываем СНБО наложить санкции на сеть БРСМ и ее владельцев, а СБУ провести тщательное расследование всех фактов финансирования антиукраинских сил этой компанией. Виновные должны быть наказаны и привлечены к ответственности за государственную измену и финансирование терроризма», – отмечают в организации.

Во время акции более полусотни представителей «Национального Сопротивления» жгли файеры, скандировали лозунги и держали плакаты: «Стоп Россия – СТОП БРСМ», «БРСМ – прокладка Кремля», «1 л бензина с БРСМ – 1 пуля в украинском воина», «Заправляешься на БРСМ – финансируешь Шария», «Бензин с БРСМ – деньги Шарию». В течение митинга охранники офиса «БРСМ-Нафта» стояли напротив активистов с брандспойтом и огнетушителем.

«Мы требуем от правоохранительных органов немедленно перекрыть источники финансирования пророссийских сил, в частности – ОПЗЖ и партии Шария, иначе украинским патриотам придется сделать это самим», – отметили представители «Национального Сопротивления».

Как сообщалось ранее, журналисты-расследователи из программы «Наши деньги с Денисом Бигусом» выпустили сюжет, где рассказывается о финансировании деятельности политического проекта «Партия Шария» сетью автозаправочных станций «БРСМ-Нафта». Авторы расследования ссылаются на переписку членов политической силы.