Активисты на митинге обратились к СНБО наложить санкции на сеть заправок «БРСМ-Нафта»
Активисты движения «Национальное Сопротивление» провели митинг под офисом «БРСМ-Нафта»«.
Активисты движения «Национальное Сопротивление» провели митинг под офисом «БРСМ-Нафта»«. Они призвали СНБО наложить санкции на сеть БРСМ и ее владельцев, а СБУ провести тщательное расследование всех фактов финансирования пророссийских сил этой компанией. Об этом стало известно из сообщения организации в Facebook.
«Мы призываем СНБО наложить санкции на сеть БРСМ и ее владельцев, а СБУ провести тщательное расследование всех фактов финансирования антиукраинских сил этой компанией. Виновные должны быть наказаны и привлечены к ответственности за государственную измену и финансирование терроризма», – отмечают в организации.
Во время акции более полусотни представителей «Национального Сопротивления» жгли файеры, скандировали лозунги и держали плакаты: «Стоп Россия – СТОП БРСМ», «БРСМ – прокладка Кремля», «1 л бензина с БРСМ – 1 пуля в украинском воина», «Заправляешься на БРСМ – финансируешь Шария», «Бензин с БРСМ – деньги Шарию». В течение митинга охранники офиса «БРСМ-Нафта» стояли напротив активистов с брандспойтом и огнетушителем.
«Мы требуем от правоохранительных органов немедленно перекрыть источники финансирования пророссийских сил, в частности – ОПЗЖ и партии Шария, иначе украинским патриотам придется сделать это самим», – отметили представители «Национального Сопротивления».
Как сообщалось ранее, журналисты-расследователи из программы «Наши деньги с Денисом Бигусом» выпустили сюжет, где рассказывается о финансировании деятельности политического проекта «Партия Шария» сетью автозаправочных станций «БРСМ-Нафта». Авторы расследования ссылаются на переписку членов политической силы.
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