Зеленский пересмотрит все указы, принятые при Януковиче
В Украине будет проведен аудит всех указов, подписанных во времена президентства Виктора Януковича.
Владимир Зеленский заявил об этом в своем видеообращении по итогам заседания СНБО.
По словам президента, в связи с решением суда, который признал Януковича виновным в совершении государственной измены, «в отношении всех его указов за время пребывания на посту президента будет проведен аудит и анализ на наличие в них решений, которые могут угрожать безопасности и интересам Украины».
На этом заседании СНБО были приняты решения о введении санкций против ряда лиц, в том числе Януковича.
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