Зеленский пересмотрит все указы, принятые при Януковиче

В Украине будет проведен аудит всех указов, подписанных во времена президентства Виктора Януковича.

Владимир Зеленский заявил об этом в своем видеообращении по итогам заседания СНБО.

По словам президента, в связи с решением суда, который признал Януковича виновным в совершении государственной измены, «в отношении всех его указов за время пребывания на посту президента будет проведен аудит и анализ на наличие в них решений, которые могут угрожать безопасности и интересам Украины».

На этом заседании СНБО были приняты решения о введении санкций против ряда лиц, в том числе Януковича.

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