Байден трижды споткнулся и упал, поднимаясь по трапу самолета
Инцидент произошел сегодня на военной базе Мэриленд, куда Джо Байдена доставили вертолетом. Оттуда он вместе с женой должен был вылететь в Атланту.
Байден пытался быстро подняться по трапу на борт самолета, но трижды оступился и упал на колено.
Держась за поручни, он все же самостоятельно поднялся по трапу, после чего повернулся и отдал честь военным, которые присутствовали на базе.
В Белом доме объяснили инцидент сильным ветром и заверили, что с президентом США все в порядке.
Новости по теме
Такое заявление президент США сделал во время интервью телеканалу ABC, отвечая на вопрос журналиста Джорджа Стефанопулуса.
Администрация нового президента США ожидает от президента Украины больших усилий в борьбе с коррупцией и ряда реформ.
Военный самолет Ан-26 сообщением Нур-Султан – Алма-Ата пропал с радаров и совершил аварийную посадку в аэропорту.