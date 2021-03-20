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03:34 20 Марта 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Байден трижды споткнулся и упал, поднимаясь по трапу самолета

Инцидент произошел сегодня на военной базе Мэриленд, куда Джо Байдена доставили вертолетом. Оттуда он вместе с женой должен был вылететь в Атланту.

Байден пытался быстро подняться по трапу на борт самолета, но трижды оступился и упал на колено.

Держась за поручни, он все же самостоятельно поднялся по трапу, после чего повернулся и отдал честь военным, которые присутствовали на базе.

В Белом доме объяснили инцидент сильным ветром и заверили, что с президентом США все в порядке.

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Тэги: самолет, Джо Байден
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