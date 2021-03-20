CAS оставил в силе поражение Украины в матче со Швейцарией
Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) отклонил апелляцию Украинской ассоциации футбола (УАФ).
В своем постановлении суд указал, что в материалах дела нет конкретных доказательств, подтверждающих, что апеллянт не действовал согласно протоколу или не смог защитить игроков от заражения коронавирусом.
В то же время утверждается, что Украина стала случайной жертвой пандемии COVID-19 и никак не виновата в том, что власти кантона Люцерн ввели карантин и запретили проведение матча.
Матч Швейцария – Украина должен был состояться 17 ноября в Люцерне, но его отменили из-за нескольких случаев заражения коронавирусом в стане украинской национальной команды.
Украина предлагала перенести игру на другую дату, но УЕФА засчитал команде Андрея Шевченко техническое поражение со счетом 0:3.
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