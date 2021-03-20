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05:24 20 Марта 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

CAS оставил в силе поражение Украины в матче со Швейцарией

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) отклонил апелляцию Украинской ассоциации футбола (УАФ).

В своем постановлении суд указал, что в материалах дела нет конкретных доказательств, подтверждающих, что апеллянт не действовал согласно протоколу или не смог защитить игроков от заражения коронавирусом.

В то же время утверждается, что Украина стала случайной жертвой пандемии COVID-19 и никак не виновата в том, что власти кантона Люцерн ввели карантин и запретили проведение матча.

Матч Швейцария – Украина должен был состояться 17 ноября в Люцерне, но его отменили из-за нескольких случаев заражения коронавирусом в стане украинской национальной команды.

Украина предлагала перенести игру на другую дату, но УЕФА засчитал команде Андрея Шевченко техническое поражение со счетом 0:3.

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Тэги: сборная Украины, футбол
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