НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Политика
05:13 20 Марта 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Лукашенко уже присмотрел себе преемников

Александр Лукашенко заявил, что уже присмотрел нескольких «своих» человек, которые могли бы возглавить страну после него.

Соответствующий фрагмент выступления опубликовал в пятницу, 19 марта, близкий к его пресс-службе телеграм-канал «Пул первого».

«Вот у меня два человека моих здесь, они могут участвовать в президентских выборах. При том будут крепкими кандидатами. Один генерал, второй губернатор. Молодые, новое поколение, толковые, знающие цену этой стране», – сказал Лукашенко.

Упомянутый генерал  – это помощник президента, инспектор по Гродненской области Юрий Караев. Губернатор – председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник.

При этом он добавил, что начинает уже присматриваться «оказывается есть у нас люди достойные, знающие страну». «Они и будут конкурировать», – заявил он.

Лукашенко также заявил «мои дети после меня не будут президентами», а транзит власти, по его словам, может быть один – выборы.

Источник:
Тэги: преемник, Александр Лукашенко, Республика Беларусь
Loading...

Новости по теме

Лукашенко назвал условия своего ухода от власти

Александр Лукашенко пообещал провести честные и открытые президентские выборы «после того, как будут готовы все необходимые документы».

Российские христиане сравнили Лукашенко с царем Иродом

Священники и миряне Русской православной церкви, верующие Римско-Католической церкви и прихожане других христианских церквей обратилась с открытым письмом к христианам Беларуси.

Европарламент призвал расследовать преступления режима Лукашенко

Депутаты Европарламента 26 ноября поддержали проект резолюции по поводу нарушения прав человека в Беларуси, в частности, убийства Романа Бондаренко.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты