Лукашенко уже присмотрел себе преемников

Александр Лукашенко заявил, что уже присмотрел нескольких «своих» человек, которые могли бы возглавить страну после него.

Соответствующий фрагмент выступления опубликовал в пятницу, 19 марта, близкий к его пресс-службе телеграм-канал «Пул первого».

«Вот у меня два человека моих здесь, они могут участвовать в президентских выборах. При том будут крепкими кандидатами. Один генерал, второй губернатор. Молодые, новое поколение, толковые, знающие цену этой стране», – сказал Лукашенко.

Упомянутый генерал – это помощник президента, инспектор по Гродненской области Юрий Караев. Губернатор – председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник.

При этом он добавил, что начинает уже присматриваться «оказывается есть у нас люди достойные, знающие страну». «Они и будут конкурировать», – заявил он.

Лукашенко также заявил «мои дети после меня не будут президентами», а транзит власти, по его словам, может быть один – выборы.

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