Верховной Раде не хватило голосов, чтобы отменить перевод часов в Украине
На внеочередном заседании в пятницу, 19 марта, во втором чтении законопроект № 4201 поддержали 212 депутатов из 226 необходимых.
Законопроект отправили на доработку Комитета Совета для повторного второго чтения. Соответствующее решение поддержали 226 депутатов.
Законопроект предлагает отменить сезонный перевод стрелок часов каждые полгода и зафиксировать в Украине зимнее время (UTC+2).
Инициатором законопроекта является первый вице-спикер Руслан Стефанчук.
Новости по теме
Когда и куда этой осенью украинцы переведут стрелки.
Проектом закона на территории Украины вводится время второго часового пояса без ежегодного перевода часовой стрелки, говорится в законопроекте. То есть «зимнее» время станет постоянным.
Теперь разница между киевским и московским временем составит 2 часа, поскольку Россия осталась на «летнем» времени. Не переходила на «зимнее» время и Белоруссия, которая находится в том же временном поясе, что и Украина.