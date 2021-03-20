НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Общество
07:19 20 Марта 2021 Просмотров 1   КомментариевКомментарии

Верховной Раде не хватило голосов, чтобы отменить перевод часов в Украине

На внеочередном заседании в пятницу, 19 марта, во втором чтении законопроект № 4201 поддержали 212 депутатов из 226 необходимых.

Законопроект отправили на доработку Комитета Совета для повторного второго чтения. Соответствующее решение поддержали 226 депутатов.

Законопроект предлагает отменить сезонный перевод стрелок часов каждые полгода и зафиксировать в Украине зимнее время (UTC+2).

Инициатором законопроекта является первый вице-спикер Руслан Стефанчук.

Источник:
Тэги: летнее время, зимнее время
Loading...

Новости по теме

Когда переводим часы на зимнее время в 2020 году

Когда и куда этой осенью украинцы переведут стрелки.

Минэкономразвития предлагает украинцам всегда жить по «зимнему» времени

Проектом закона на территории Украины вводится время второго часового пояса без ежегодного перевода часовой стрелки, говорится в законопроекте. То есть «зимнее» время станет постоянным.

Украина перешла на «зимнее» время

Теперь разница между киевским и московским временем составит 2 часа, поскольку Россия осталась на «летнем» времени. Не переходила на «зимнее» время и Белоруссия, которая находится в том же временном поясе, что и Украина.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты