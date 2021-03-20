Суд арестовал имущество и акции Мотор Сичи

Имущество предприятия передано в управление АРМА. Мотор Сич продолжит работать, заверили в СБУ.

Шевченковский райсуд Киева наложил арест на имущество и 100% акций предприятия Мотор Сич. Об этом в субботу, 20 марта, сообщает пресс-служба СБУ.

Имущество предприятия передано в управление Нацагентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) с обязательным определением управляющей компании, имеющей государственную форму собственности.

В СБУ напомнили, что осуществляет досудебные расследования по Мотор Сичи по двум направлениям:

по признакам преступлений, предусмотренных статьями 14, 15, 111 и 113 Уголовного кодекса Украины (относительно диверсионной и подрывной деятельности в пользу РФ);

по признакам преступлений, предусмотренных статьями 209, 212 и 364 Уголовного кодекса Украины. В нем исследуются нарушения законодательства при первичной приватизации и последующей незаконной концентрации акций.

«Речь идет не только о судьбе одного предприятия, а о том, насколько государство способно защитить собственные интересы. Ведь сохранение украинского Мотор Сичи – вопрос национальной безопасности», – заявил глава СБУ Иван Баканов.

Отмечается, что предприятие продолжит работу в соответствии с требованиями действующего законодательства, с сохранением рабочих мест и выполнением обязательств в рамках производственных заказов.

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