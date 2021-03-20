США и Китай провели «жесткие» переговоры

Обе стороны критически высказались по ряду вопросов – в первую очередь о нарушении прав человека.

В американском Анкоридже (штат Аляска) состоялись переговоры между США и Китаем, по итогам которых принято решение о создании совместной рабочей группы по борьбе с изменением климата. Об этом сообщает Синьхуа.

Со стороны США на встрече были госсекретарь Энтони Блинкен и советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан. От Китая – глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи и министр иностранных дел Ван И.

По итогам встречи Салливан сказал, что переговоры были «жесткими».

В ходе переговоров Блинкен заявил, что действия Китая в Гонконге, Синьцзяне и Тайване, а также кибератаки на США «угрожают основанному на правилах порядку, который поддерживает глобальную стабильность».

Ян Цзечи, в свою очередь, заявил, что в США нарушают права человека, убивают афроамериканцев, и Вашингтону не стоит вмешиваться в дела КНР.