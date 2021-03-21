В Черное море направляется ракетный эсминец ВМС США
В Черное море направляется американский ракетный эсминец USS Thomas Hudner (DDG-116). В 8:20 20 марта эсминец проходил через пролив Дарданеллы.
Это корабль одной из новых модификаций этого типа – он введен в эксплуатацию 1 декабря 2018 года.
Таким образом, на сегодня в Черном море находятся четыре мощных ракетных корабля НАТО: крейсер, два фрегата и эсминец.
Как сообщил руководитель проекта Институт Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко, подобная концентрация наблюдалась в июле 2017 года, когда в Черном море были ракетный эсминец USS Carney (DDG 64), ракетный крейсер USS Hue City (CG 66), британский ракетный эсминец HMS Duncan (D 37) и французский ракетный фрегат Chevalier Paul (D 621 ).
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