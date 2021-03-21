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05:53 21 Марта 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Премьер Болгарии призвал Россию «прекратить шпионить»

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов сказал об этом, комментируя беспрецедентное разоблачение российской агентуры в Болгарии.

Он напомнил, что Болгария уже несколько раз высылала российских дипломатов из шпионскую деятельность. «Опять хочу призвать их руководителей: перестаньте шпионить в Болгарии», – цитирует Борисова «Радио Болгария».

По его словам, Болгария неоднократно демонстрировала дружеское отношение к Москве, в том числе в вопросе строительства газопровода «Балканский поток», однако шпионить на своей территории никому не позволяет.

Напомним, что в Болгарии предъявлены обвинения в шпионаже в пользу России шести лицам во главе с бывшим высокопоставленным военным болгарским разведчиком.

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Тэги: Россия, русские шпионы, Болгария
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