Премьер Болгарии призвал Россию «прекратить шпионить»
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов сказал об этом, комментируя беспрецедентное разоблачение российской агентуры в Болгарии.
Он напомнил, что Болгария уже несколько раз высылала российских дипломатов из шпионскую деятельность. «Опять хочу призвать их руководителей: перестаньте шпионить в Болгарии», – цитирует Борисова «Радио Болгария».
По его словам, Болгария неоднократно демонстрировала дружеское отношение к Москве, в том числе в вопросе строительства газопровода «Балканский поток», однако шпионить на своей территории никому не позволяет.
Напомним, что в Болгарии предъявлены обвинения в шпионаже в пользу России шести лицам во главе с бывшим высокопоставленным военным болгарским разведчиком.
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