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08:29 21 Марта 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В США россиянина приговорили к 10 годам тюрьмы за кибермошенничества

Группировка ответственна за продажу или покупку более 4 миллионов взломанных номеров кредитных и дебетовых карт.

В США вынесли приговоры двум участникам международной киберпреступной группировки Infraud Organization, члены которой ради личного обогащения скупали и продавали краденые личные данные, данные кредитных карт и банковских счетов, вредоносные компьютерные программы и «другую контрабанду», говорится на сайте американского Минюста.

Предприятие насчитывало более 10 тысяч членов на пике своего развития и работало более семи лет под лозунгом «На обман уповаем» (In Fraud We Trust) по аналогии с надписью на долларах США «На Бога уповаем» (In God We Trust). Группировка ответственна за продажу или покупку более 4 миллионов взломанных номеров кредитных и дебетовых карт.

Фактические убытки, связанные с Infraud, превысили 568 миллионов долларов. В Минюсте отметили, что это одна из крупнейших преступных группировок, когда-либо преследовавшихся ведомством.

Согласно материалам суда, соучредителями Infraud Organization были 33-летний россиянин Сергей Медведев и гражданин Украины Святослав Бондаренко. С ноября 2010 по февраль 2018 года, когда правоохранительные органы заблокировали Infraud, Медведев был активным участником онлайн-форума организации, управлял незаконными транзакциями и был администратором платформы, «отвечая за повседневное управление, принимая решения о членстве и наказывая тех, кто нарушал правила предприятия».

Медведев признал себя виновным в июне 2020 года по обвинению в преступном сговоре и 19 марта 2021 года был приговорен к 10 годам лишения свободы.

Медведева задержали в феврале 2018 года в Таиланде, где он жил 6 лет, по запросу ФБР. На его счетах было обнаружено 100 тысяч биткоинов. На тот момент по подозрению в причастности к деятельности Infraud было задержано несколько граждан Австралии, Великобритании, Франции, Италии, Косово, Сербии и США. Украинец Святослав Бондаренко пропал из поля зрения правоохранительных органов.

Еще один участник Infraud, 31-летний Марко Леопард из Северной Македонии, признал себя виновным в преступном сговоре и был приговорен к пяти годам тюремного заключения. Леопард присоединился к Infraud в июне 2011 года и сознательно создавал для участников группировки сайты, предлагавшие незаконные товары и услуги.

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Тэги: киберпреступность
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