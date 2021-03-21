Российский боксер защитил два чемпионских пояса
Москве 36-летний Артур Бетербиев защитил титулы чемпиона мира по версиям WBC и IBF в полутяжелом весе.
Он выиграл бой у немца Адама Дайнеса техническим нокаутом в десятом раунде.
После плотного удара Артура соперник оказался в нокдауне, но встал за положенные десять секунд, однако рефери оценил состояние немецкого спортсмена как неудовлетворительное и остановил поединок.
В послужном списке Бетербиева теперь 16 побед (все нокаутом) и ни одного поражения.
Он в четвертый раз защитил титул чемпиона мира по версии IBF, завоеванный в ноябре 2017 года благодаря победе над немцем Энрико Кёллингом техническим нокаутом, и в первый – WBC, который завоевал в октябре 2019 года, выиграв у украинца Александра Гвоздика техническим нокаутом.
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