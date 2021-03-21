В России задержали губернатора за коррупцию

Губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева заподозрили в получении взятки в размере более 30 миллионов рублей.

Уголовное дело также возбуждено в отношении Бориса Шпигеля, возглавляющего группу фармацевтических компаний «Биотэк». По данным следствия, взятки Белозерцев получал от Шпигеля, его супруги и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова в период с января по сентябрь 2020 года.

Как установили следователи, взятки давались за «предоставление компаниям группы «Биотэк» конкурентных преимуществ при заключении государственных контрактов, связанных с оказанием услуг по приемке, контролю качества и сроков годности, хранению, отпуску и доставке лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения, реактивов, закупаемых за счет бюджетных средств для нужд учреждений здравоохранения Пензенской области».

В ближайшее время задержанным будет предъявлено обвинение.

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