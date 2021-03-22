«Слуга народа» созывает внеочередное заседание Рады из-за беспорядков у офиса Зеленского

Партия инициирует проведение внеочередного заседания «в кратчайшие сроки с участием силовиков и принятия постановления».

Фракция «Слуга Народа» обратилась в правоохранительные органы с требованием дать юридическую оценку событиям, происходившим вчера у Офиса президента, когда участники акции облили краской и расписали стены здания, разбили несколько окон, подожгли табличку «Президент Украины».

Об этом говорится в заявлении на сайте партии.

«Фракция «Слуга народа» всегда принципиально поддерживала право граждан на мирный протест как одно из главных проявлений демократии. В то же время мы категорически не воспринимаем попытки подменить цивилизованное выражение несогласия с действиями власти насилием, вандализмом, надругательством над символами нашего государства. В связи с этим требуем от правоохранительных органов немедленно дать юридическую оценку событиям, происходившим вчера у Офиса президента, определить степень вины тех или иных участников за материальный ущерб, причиненный государственному имуществу, и добиться ответственности за эти действия, включая компенсацию ущерба», – говорится в заявлении.

Также «слуги» обратились с требованием внимательно изучить видеоматериалы, фиксирующие события под ОП, на предмет установления, не были ли эти насилие и вандализм реализацией заказа со стороны тех или иных политических сил и фигур, о чем может свидетельствовать участие в этой акции аффилированных с этими силами и фигурами лиц.

«Отдельно требуем квалифицировать участие во вчерашней акции народных депутатов, чья ответственность перед гражданами и законом несравненно выше. Ждем решительных, квалифицированных и бескомпромиссных действий со стороны правоохранительных органов по установлению лиц инициаторов и участников актов вандализма и привлечения их к ответственности», – отметили в «Слуге народа».

Отмечается, что партия инициирует проведение внеочередного заседания «в кратчайшие сроки с участием силовиков и принятия постановления с оценками данного происшествия, с задачами конкретным министрам и т.п.».

Тэги: Верховная Рада, партия Слуга народа, офис президента