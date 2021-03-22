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Главная » Мир » Политика
08:01 22 Марта 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Премьер Словакии готов уйти в отставку из-за скандала с российской вакциной

Игорь Матович предложил подать в отставку ради спасения правящей коалиции и разрешения кризиса из-за закупок вакцины «Спутник V».

По его словам, он готов покинуть пост премьера, но остаться членом правительства.

Матович добавил, что «ради успокоения ситуации» также следует уйти в отставку министрам экономики и юстиции, которые представляют две другие партии, входящие в правящую коалицию.

Политический кризис в Словакии начался после закупки российской вакцины от COVID-19 Спутник V.

Соратники Матовича по коалиции резко осудили этот шаг. Против использования российской вакцины также выступила президент Словакии Зузана Чапутова.

12 марта на фоне скандала подал в отставку министр здравоохранения страны Марек Крайчи.

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Тэги: скандал, Словакия, вакцина Спутник V
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