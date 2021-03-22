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04:42 22 Марта 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Румынии голая женщина ворвалась в телестудию во время прямого эфира

В прямом эфире румынского канала Antena 1 полностью обнаженная женщина напала на телеведущую Мирелу Вайду.

Отмечается, что инцидент произошел во время трансляции шоу «Access Direct» 19 марта.

На опубликованных в сети записях видно, как женщина выбежала на съемочную площадку, начала требовать от Вайды «вернуть деньги» и бросила в ее сторону камень. Коллеги журналистки бросились ей на помощь и остановили нападавшую.

Когда шоу возобновилось, Мирела Вайда призналась, что она шокирована и что опасается за свою безопасность.

По данным СМИ, женщина, вероятно, проникла в студию через незащищенный вход. Также сообщается, что нападавшая была выписаны из психиатрической больницы. Однако, что именно стало причиной нападения точно неизвестно.

В полиции подтвердили задержание женщины, совершившей нападение на ведущую.

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Тэги: телевидение, Румыния, голая женщина
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