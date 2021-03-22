Украинский боксер защитил титул чемпиона по версии WBO

Боксер легкого веса Денис Беринчик защитил титул интернационального чемпиона по версии WBO в поединке с чилийцем Хосе Санчесом.

В Броварах в вечере бокса от K2 Promotions Ukraine Беринчик одержал победу техническим нокаутом в третьем раунде над чилийцем Хосе Санчесом.

Начал бой Денис спокойно, но со второй половины второго раунда начал активно выбрасывать удары.

На старте третьего раунда Беринчик потряс Санчеса правым хуком и решил не затягивать дело – он зажал соперника у канатов и начал избивать. Рефери тут же остановил поединок.

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