Украинский боксер защитил титул чемпиона по версии WBO
Боксер легкого веса Денис Беринчик защитил титул интернационального чемпиона по версии WBO в поединке с чилийцем Хосе Санчесом.
В Броварах в вечере бокса от K2 Promotions Ukraine Беринчик одержал победу техническим нокаутом в третьем раунде над чилийцем Хосе Санчесом.
Начал бой Денис спокойно, но со второй половины второго раунда начал активно выбрасывать удары.
На старте третьего раунда Беринчик потряс Санчеса правым хуком и решил не затягивать дело – он зажал соперника у канатов и начал избивать. Рефери тут же остановил поединок.
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