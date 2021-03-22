Папа Франциск предупредил, что мафия пытается нажиться на пандемии
Во время обращения к верующим из библиотеки Апостольского дворца в Ватикане папа призвал вспомнить всех жертв пандемии и «восстановить преданность борьбе с мафией».
Международная мафия наживается на коронавирусе посредством коррупции, заявил папа римский Франциск во время обращения к верующим из библиотеки Апостольского дворца в Ватикане.
«Мафия существует в различных частях мира, и, воспользовавшись пандемией, она обогащается с помощью коррупции», – сказал он.
Папа римский призвал вспомнить всех жертв пандемии и «восстановить преданность борьбе с мафией».
В связи с пандемией коронавируса и болезнью самого понтифика в Ватикане были введены строгие ограничительные меры. Так, местные власти приняли специальный декрет, в котором подчеркивается, что за отказ вакцинироваться от коронавируса без доказанной медицинской причины граждане могут лишиться работы.
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