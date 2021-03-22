Почему популярны AirPods?

Беспроводные AirPods в продаже уже не первый год, но неизменно пользуются популярностью.

Беспроводные AirPods в продаже уже не первый год, но неизменно пользуются популярностью. Причина в том, что официальные АирПодс обладают всеми достоинствами, которыми должны обладать наушники на каждый день.

Качество звука

Динамики одинаково ровно выдают и басы, и высокие тональности, не выпячивая и не забивая какие-либо частоты. Звучание на улице выгодно отличает от других девайсов. Но прежде всего AirPods – это гарнитура, и в данном качестве они работают отлично. Голос собеседника передается четко и без помех.

Комфорт

Наушники очень легкие, удобно размещаются в ухе и не дают чувства усталости. Их можно носить часами, не замечая. Правда, у этого плюса есть другая сторона: так как AirPods почти не ощущаются, их легко потерять.

Длительная работа

Непрерывная автономная работа составляет 3 часа в режиме разговора и 5 часов – в режиме воспроизведения. Пятнадцатиминутная подзарядка в кейсе продлевает работу наушников еще на три часа. Сам кейс компактный и легко размещается даже в кармане.

Возможность использовать один наушник

Эта опция позволяет продлить время автономной работы в два раза. Кроме того, это удобно, когда нужно слышать окружающие звуки, например, при езде за рулем.

Расстояние удаления от устройства

Уверенная связь AirPods с устройством держится на расстоянии 15 метров, может достигать 25 метров – все зависит от количества помех.

Быстрое переключение между устройствами

Если в момент, когда наушники подключены к планшету, поступил звонок на iPhone, AirPods сразу переключатся в режим разговора.

AirPods совместимы не только с устройствами iOS или MAC, правда, в этом случае частично теряется их функционал. Но в сочетании с устройствами Apple их возможности можно использовать в полной мере.