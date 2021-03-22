Риэлтор – глаза и уши покупателя – домовладельца

Жилищное строительство занимает важное место в государственной системе и системе местного самоуправления.

Жилищное строительство занимает важное место в государственной системе и системе местного самоуправления. Оно дает работу людям, а покупателям дает радость от приобретения.

Кто нам поможет разобраться в регулярно появляющихся новых строительных материалах, конструкциях, технологиях. Проектировщики и строители обязаны обладать профессиональными навыками и знаниями при решении различных технологических задач. От их компетенции зависит качество производимой продукции, техника безопасности, поскольку здоровье и жизнь человека несравненно дороже оказываемой услуги или производимого продукта. На любой стройке должно быть две стороны, которые преследуют свои интересы. Заказчик и строители, которых он нанимает. Цель этой стороны – заработать. Кто же расскажет правду о стройке? Это риэлтор, который представляет вторую сторону – сторону покупателя, т.е. нашу сторону.

Профессиональный риэлтор должен знать что из себя представляет возведенное здание (сооружение), какое качество внутренней отделкой, состояние внутренних и внешних инженерно-технических системам, есть ли полный комплект документации предусмотренной законом.

В настоящее время квалифицированных специалистов – строителей очень мало, а многие работы на строительных площадках выполняют либо новички в строительном деле, либо приезжие.

Важно чтобы риэлтор обладал знанием особенностей свойств материалов, используемые в разных частях сооружения, принимая во внимание окружающую и эксплуатационную среду. Понимать правильно ли применяются методы обработки и укладки материалов в сооружение, чтобы своевременно предупредить покупателя о проблемах в строительстве. Уметь оценивать свойства применяемых материалов.

Риэлтор – наши глаза и уши на стройке. Профессионализм риэлтора – это одно из важнейших качеств любого специалиста и в идеале им должны обладать все.

Поэтому ищите “свои глаза и уши”, своего риэлтора. Изучайте рейтинги риэлторов и отзывы их клиентов. Например, такую информацию предоставляет сайт Rieltor.ua.

По данным сайта Work.ua рынок достойно оценивает труд профессиональных риэлторов:

Подводя итог вышесказанному важно понимать, что новые технологии, методы строительства требуют нового подхода контроля за строительством, особенно будущих собственников – жителей. Надеяться на государственную помощь в виде профессиональных органов, контролирующих качество проекта, процесс строительства и используемые материалы на текущий момент не приходится, поэтому хороший риэлтор это пока единственный выход их ситуации неопределенности.

Удачной покупки будущие домовладельцы.