ОККО платит карманным общественникам и экспертам за лоббизм и медиа атаки на конкурентов

Топ-менеджеры ОККО грабят автомобилистов необъективно высокими ценами на топливо и платят «экспертам» и «общественникам» за лоббизм и медиа атаки на конкурентов.

Схему картельного сговора раскрыло издание «Народная правда».

При средней по стране цене на бензин 29,77 грн ОККО торгует им по 31,99 грн за литр. Аналогичная ценовая политика действует в отношении дизтоплива. «На каждом литре проданного топлива ОККО зарабатывает 10-11 грн. Экономисты назовут это сверх маржинальным бизнесом. Водители — грабежом, и будут правы», — пишет Народная правда. По результатам кризисного 2020 года, когда сотни бизнесов разорились, ОККО увеличила прибыль до 1,5 млрд грн или на целых 54%. Выручка подскочила к баснословным 11,5 млрд грн.

ОККО по праву «лидера рынка» диктует завышенные цены и «давит» тех, кто предлагает топливо дешевле. В сговоре с компанией состоит Нефтегазовая Ассоциация Украины (НАУ) и псевдоэксперт Сергей Куюн — собственник консалтинговой группы «А-95» и профильного сайта «Энкорр». Ассоциация оправдывает в медиа заоблачные цены на заправках ОККО, натравливает проверяющие органы на их конкурентов, лоббирует в Офисе президента и Кабмине выгодные ОККО законопроекты. «Медиа-киллер» Куюн разносит информацию по СМИ и соцсетям, готовит нужные ОККО «исследования рынка».

За такую работу концерн «Галнафтогаз», которому принадлежат заправки ОККО, в 2017 году заплатил Куюну больше 1 млн грн. «Главный источник теневого заработка господина Куюна – это шантаж и вымогательство путем публикации (или угрозы их опубликования) компрометирующих статей. И надо сказать – платят практически все», — пишет Народная правда. В автопарке Куюна Volvo ХС90 (2017 г.в), Ford Ranger (2014 г.в), Citroen Picasso (2015 г.в), Audi A3 (2016 г.в). В его собственности также моторная лодка и яхта.

Со стороны Галнафтогаза работу картеля курирует Юрий Кучабский — вице-президент концерна и председатель Совета НАУ. В Ассоциации его распоряжения выполняет глава Неля Привалова. При Януковиче она работала в ГФС. СМИ поймали чиновницу на коррупции — Привалова купила белый Porsche Cayenne и квартиру в ЖК «Изумрудный» за минимум 3 млн грн. В 2015 году попала под люстрацию.

«ОККО с бензином по 31,99 грн не хочет терять клиентов. Чтобы они не ушли к АЗС с более демократичной ценовой политикой, эти АЗС обвиняют в продаже контрафакта или уклонении от налогов. Дезинформацию по СМИ и соцсетям разносит Сергей Куюн. Если необходимо, его консалтинговая группа быстро клепает нужное «исследование рынка». На этом этапе включается НАУ Приваловой: бьет тревогу и добивается санкций для тех, против кого работает», — описала схему Народная правда.

Напомним, Антимонопольный комитет штрафовал ОККО за монопольный сговор в 2016 и 2019 годах на сумму 204,3 млн грн и 77 млн грн соответственно. ОККО до сих пор избегает выплаты штрафа в госбюджет путем вывода активов.