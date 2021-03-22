Преподавателей ДНУ заставляют голосовать за одного из кандидатов на должность ректора

Преподаватели заявляют об использовании административного ресурса со стороны и.о. ректора, первого проректора Днепровского национального университета им.

Олеся Гончара Олега Дробахина.

Об этом говорится в Обращение представителей профессорско-преподавательского состава, которое было направлено в СМИ Днепра и Украины.Недавно коллектив факультета физики, электроники и компьютерных систем ДНУ выдвинул на должность ректора Олега Дробахина.

Выборы состоятся во второй половине декабря.«На самом деле по собственному желанию большинство представителей трудового коллектива, кроме должностных лиц, не давали свое согласие поддержать Олега Дробахина в качестве кандидата на должность ректора», – отмечается в Обращение.Это произошло при помощи давления административного ресурса со стороны первого проректора, констатируют преподаватели. Они утверждают, что руководству факультета дали прямое распоряжение провести собрание и выдвинуть Олега Дробахина на должность руководителя ВУЗа.«Подобный способ «выдвижения» в качестве кандидата на кресло ректора Олег Дробахин пытался продвинуть через Ректорат.





Речь идет о письме-поддержки его кандидатуры. Он хотел, чтобы его отправили в Министерство образования Украины. Однако, надо отдать должное некоторым сотрудникам, это инициатива была заблокирована», – подчеркивается в Обращение.Сейчас аналогичные консультации в свою поддержку во время голосования от имени первого проректора проводятся с несколькими деканами факультетов университета.Одна из причин, в силу которой чревато доверять Олегу Дробахину руководство ДНУ с точки зрения стратегии развития, – бесхозяйственное отношение к молодым ученым, считают выступившие представители профессорско-преподавательского состава ДНУ. Они говорят, что, став первым проректором, он ликвидировал кафедру, которую длительное время возглавлял, но так и не смог вывести на приемлемый уровень.«За время, пока Олег Дробахин занимает пост первого проректора, фактически обладая абсолютной властью в ДНУ, произошел едва ли не самый крупный отток профессорско-преподавательского состава, – отмечается в Обращение.

– Молодые, талантливые ученые покидали альма-матер, а первый проректор не сделал ничего для того, чтобы приостановить это процесс».Преподаватели полагают, что искать ответ на этот вопрос стоит не только в научной, но и в финансовой плоскости. На фоне других высших учебных заведений Днепра и Украины в ДНУ не выплачивают научные надбавки и премии за защиты. В университете достаточное количество преподавателей с научной степенью. При этом, руководство ВУЗа на регулярной основе выписывает себе многотысячные премии, указано в Обращение.«Олег Дробахин проигнорировал недавний скандал с воровством щебня около детской площадки деканом механико-математического факультета Александром Хаминичем. Его даже не уволили», – обращают внимание на систему управления первого проректора выступившие преподаватели.Похожая история имела место с супругой Александра Хаминича, когда под ее началом на кафедре работали «мертвые души» лаборанты, получавшие заработную плату. Они больше года не появлялись на рабочем месте, напоминается в Обращение.