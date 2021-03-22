Зеленский утвердил запуск Бюро экономбезопасности

К Бюро перейдут полномочия СБУ и налоговой милиции по борьбе с экономическими преступлениями.

Президент Владимир Зеленский подписал закон о Бюро экономической безопасности Украины.

Отмечается, что документ создает институциональные условия для защиты экономических процессов от давления силовых органов, поддерживается международными партнерами Украины. Основной функцией Бюро будет аналитическая работа, а не силовые полномочия. Бюро будет анализировать бенефициаров финансовых операций и определять, является нарушение закона в обращении средств тех или иных бизнес или государственных структур.

В Офисе президента подчеркнули, что БЭБ – единственный орган госвласти, ответственный за борьбу с экономическими преступлениями. Он получит соответствующие полномочия Службы безопасности и налоговой милиции, которые будут переосмыслены с тем, чтобы это был не столько силовой, сколько аналитический орган.

После принятия закона о БЭБ СБУ потеряет несвойственные спецслужбам функции по расследованию преступлений о коррупции и организованной преступной деятельности в сфере управления и экономики. Это позволит СБУ сфокусироваться на выполнении задач, которые действительно напрямую связаны с безопасностью государства, с контрразведывательной деятельностью в сфере экономики, отмечают в ОП.

Согласно закону, Бюро экономической безопасности является центральным органом исполнительной власти, на который возлагаются задачи по противодействию правонарушениям, посягающим на функционирование экономики государства. Его деятельность направляется и координируется Кабинетом министров.

К полномочиям Бюро экономической безопасности входят:

выявление зон рисков в сфере экономики путем анализа структурированных и неструктурированных данных;

оценки рисков и угроз экономической безопасности государства, наработки способов их минимизации и устранения;

предоставление предложений по внесению изменений в нормативно-правовых актов по вопросам устранения предпосылок для создания схем противоправной деятельности в сфере экономики;

обеспечение экономической безопасности государства путем предупреждения, выявления, пресечения, расследования уголовных правонарушений, посягающих на функционирование экономики государства;

сбор и анализ информации о правонарушениях, влияющие на экономическую безопасность государства, и определение способов предотвращения их возникновения в будущем;

планирование мероприятий в сфере противодействия уголовным правонарушением, отнесенным законом к его подследственности;

выявление и расследование правонарушений, связанных с получением и использованием международной технической помощи;

составление аналитических выводов и рекомендаций для государственных органов с целью повышения эффективности принятия ими управленческих решений по регулированию отношений в сфере экономики.

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