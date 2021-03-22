Во Львове продлили карантин
Карантин во Львове продлен еще на неделю. Власти разворачивают временный госпиталь на базе помещений медуниверситета и готовят программу поддержки бизнеса.
Комиссия по чрезвычайным ситуациям Львова приняла решение о продлении усиленного карантина до 4 апреля. Об этом сообщил городской голова Андрей Садовой в Facebook.
«За последние сутки в городские больницы поступило 63 больных. Выписали только 3 человека. Мы работаем над увеличением количества коек», – добавил мэр.
Он также отметил, что городские власти приняли решение о развертывании временного госпиталя на базе помещений медицинского университета.
«Обратились к Минздраву с просьбой внести детскую больницу на Орлика в перечень медучреждений, которые лечат детей, больных коронавирусом. Начинаем сотрудничество с Железнодорожной больницей. Они готовы принимать у себя больных, но город со своей стороны передаст им необходимое количество кислородных концентраторов», – добавил Садовой.
Также во Львове власти готовят отдельную программу поддержки бизнеса.
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