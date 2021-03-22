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15:30 22 Марта 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Житомире мужчина подорвался на гранате при попытке сбежать от полиции

Мужчина получил травматическую ампутацию правого предплечья, рваные раны правой ноги и правой поясничной области.

В Житомире нетрезвый водитель угрожал полицейским гранатой и сам подорвался на взрывном устройстве. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в понедельник, 22 марта.

Патрульные остановили легковой автомобиль Honda Accord, за рулем которого находился 35-летний мужчина. Предоставить свои документы он отказался, после чего нажал на газ и начал убегать.

Преследование продолжалось на территории Житомира и прилегающих районов. В итоге водитель вернулся в Житомир. На перекрестке улиц Героев Базара и проспекта Мира водитель не справился с управлением и протаранил припаркованный Ford Transit.

Из салона водитель вышел с предметом, похожим на гранату. При попытке полицейских успокоить мужчину, боеприпас взорвался.

В результате мужчина получил травматическую ампутацию правого предплечья, рваные раны правой ноги и правой поясничной области. Его госпитализировали. На момент задержания правонарушитель был одет в бронежилет и каску.

По предварительной информации, взорвалась граната РГД-5, которую водитель вероятно хотел бросить в полицейских.

В настоящее время по данному факту начато уголовное производство сразу по статьям о незаконном обращении с оружием и боеприпасами, угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст.263, ст.345, ст.348 УК Украины).

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Тэги: взрыв, полиция, житомир, граната
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