Сторонники Стерненко готовят новую акцию под ОП
На выходных сторонники Стерненко устроили погром фасада ОП и уже готовят новую акцию – в день апелляции по его делу.
Сторонники Сергея Стерненко, приговоренного к семи годам тюрьмы за похищение человека, намерены провести новую акцию у Офиса президента в Киеве после того, как на выходных они повредили фасад здания. О новой акции сообщается в Facebook Стерненко.
«Друзья, Спасибо, что вы пришли в субботу. Только смелые могут сломать систему. Это была замечательная мирная акция – под Офисом Президента не было ни одного пострадавшего и ни одной схватки», – говорится в сообщении.
Отмечается, что задержанному за погром ОП ветерану АТО Владу Сорду «помогают» и «внимательно следят» за ходом его дела.
«Наша следующая встреча – в день апелляции. Киев, Банковая Офис президента. Дата будет известна в ближайшее время. Готовимся», – сказано в сообщении.
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