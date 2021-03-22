НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Общество
17:24 22 Марта 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Большой концерт Басты в Киеве

Столица уже с нетерпением готовится к масштабным концертам после значительного перерыва и ограничений.

Столица уже с нетерпением готовится к масштабным концертам после значительного перерыва и ограничений. Эти ивенты уже не за горами. Самое время собрать компанию и запастись билетами на шоу, театральные постановки, грандиозные концерты и спектакли.

Клуб «Стереоплаза» приглашает на масштабное выступление настоящих поклонников русского рэпа – группы «Баста». Ивент запланирован 25 и 26 июня этого года. Любимцы украинской публики Баста в Киеве выйдут на сцену после нескольких лет перерыва.

«Баста» зажигает сердца

В этом году известный рэпер Василий Вакуленко и вся его команда отправляется в концертный тур. В рамках грандиозного проекта они готовятся дать два концерта в столице Украины. Не упустите возможности получить билеты на выступление команды 25 и 26 июня. Грандиозное шоу состоится на сцене столичного клуба «Стереоплаза».

Проект подготовил для публики основательный сюрприз. В организации выступления задействованы около 80 человек, а оборудование будет доставлено двумя фурами. Василий Вакуленко привык достигать самых сложных высот, поэтому в подготовке берут участие только настоящие профессионалы своего дела. Оба концерта в столице гарантировано закончатся солд-аутом.

Не стоит упускать возможности насладиться живым исполнением от любимого исполнителя, который мастерски создает музыкальную атмосферу. Музыкант отправляет каждому гостю вечера трепещущий вайб и безудержные эмоции.

В этот вечер все будет для зрителя: впечатления от общения с артистом, сумасшедший драйв и душевная лирика и обязательно высококачественный звук.

Любимые хиты на сцене Stereo Plaza

Команда «Баста» приглашает шумные компании посетить первый за четыре последних года концерт в Киеве. Зрителей ожидают новые мелодии, грандиозное шоу, непревзойденные впечатления, которые подарит встреч с кумирами.

Среди известных песен со сцены будут звучать хитовые композиции:

  • «Мама»;
  • «Буду»;
  • «Сансара»;
  • «Солнца не видно»;
  • «Моя игра»;
  • «Вселенная»;
  • «Выпускной».

Исполнитель приготовил сюрприз для украинской публики. На сцене Stereo Plaza будут представлены и новые композиции, которые вошли в альбом «Баста 40». Это первый пластинка за четыре года под их именем. Исполнитель объясняет, что создание этого диска стало своеобразным подведением итогов первой половины жизни. Певец рассказал о себе, о том, что хотел бы исправить, и чего удалось достичь.

Баста уже приготовился дарить свое творчество киевлянам и гостям города. Такого масштаба вы еще не видели. Вечер в Stereo Plaza ожидается горячим, а Баста несомненно умеет зажигать сердца.

Источник:
Loading...

Новости по теме

Сторонники Стерненко готовят новую акцию под ОП

На выходных сторонники Стерненко устроили погром фасада ОП и уже готовят новую акцию – в день апелляции по его делу.

В ОП обсудили рост заболеваемости COVID-19

На сегодня коронавирусом болеют свыше 263 тысяч украинцев. Из 63 тысяч коек с подведенным кислородом заполнены 39 тысяч.

В Житомире мужчина подорвался на гранате при попытке сбежать от полиции

Мужчина получил травматическую ампутацию правого предплечья, рваные раны правой ноги и правой поясничной области.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты