В Украине переведут часы на летнее время 28 марта

Рада не поддержала отмену сезонного перевода часов в Украине.

За проект закона №4201 проголосовали 212 народных депутатов из 226 необходимых. Предложение о направлении закона на доработку комитетом и повторное второе чтение поддержали 226 парламентариев.

Как рассказал первый заместитель спикера парламента Руслан Стефанчук, который является автором закона, документ должен вступить в силу на следующий день после опубликования в парламентской газете «Голос Украины». Он надеется, что закон успеют опубликовать там до 28 марта, когда Украина должна перевести часы на летнее время.

Перевод часов на летнее время проводят для сбережения электроэнергии. Планируется, что в ночь с 27 на 28 марта украинцы переведут время, переместив стрелки часов на один час вперед. Таким образом, спать придется на час меньше.

Зачем власти отменять перевод часов?

В пояснительной записке указывают, что закон «призван обеспечить защиту территориальной целостности и укрепления национальной безопасности Украины». Так, на временно оккупированных территориях Украины установили время России.

А вот закрепление на всей территории Украины единого киевского времени должно, по мнению автора документа, укрепить оборонные позиции Украины, способствовать деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий.

Также закреплением времени хотят защитить здоровье населения. По мнению большинства ученых и врачей, ежегодный перевод стрелок часов вызывает значительное ухудшение состояния здоровья граждан в период адаптации к летнему и зимнему времени.

«Такой сезонный временной скачок приводит к изменению биологических ритмов человека, что негативным образом сказывается на общем состоянии человека, как физиологическом, так и психологическом», — указано в документе.

А как там в мире?

Ежегодный переход на летнее время и возвращение на поясное время сейчас используют примерно в 60 странах, на всей их площади или частично. По крайней мере такие данные указаны в законе Стефанчук.

В то же время примерно 140 стран или никогда не пользовались сезонным времени, или отказались от такой практики. К слову, Европейский парламент 26 марта 2019 года также поддержал идею отменить сезонный перевод часов с 2021 года.

Тэги: летнее время, перевод часов