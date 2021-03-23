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00:44 23 Марта 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Игрок Английской премьер-лиги хочет стать гражданином Украины

Защитник «Вулверхэмптона» 23-летний Макс Килмен может вскоре сменить гражданство. Об этом сообщил главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко.

«Если игрок хочет играть за сборную, прежде чем получить вызов, он должен получить паспорт. Это главный приоритет. Когда он получит паспорт – тогда будем рассматривать. Что касается Килмена, насколько я знаю, по-моему, у него идет этот процесс. Когда процесс будет закончен, когда он получит паспорт на руки, тогда уже будем реагировать», – заявил Шевченко в эфире программы «Большой футбол».

Отметим, что Макс родился и вырос в Лондоне в российско-украинской семье. Отец футболиста родом из Москвы, а мать – из Киева.

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Тэги: футбол, гражданин Украины
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