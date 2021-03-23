Украинский премьер поддержал слова Байдена о Путине-убийце
Премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью Handelsblatt во время визита в Германию поддержал слова президента США Джо Байдена.
Журналист Handelsblatt спросил Шмыгаля, считает ли он правильным утверждение Байдена.
«Геополитическая ситуация в настоящее время не простая. Коронавирусный кризис это только усиливает. Соответственно, эмоциональными являются и настроения. Но, учитывая то, что Украина вынуждена уже седьмой год подряд противостоять российской агрессии, в результате которой погибли более 10 тысяч человек, я могу только сказать: я поддерживаю такую формулировку Джо Байдена», – ответил премьер.
Перевод интервью Шмыгаля есть на сайте Кабинета министров.
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