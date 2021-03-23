Мбаппе установил исторический рекорд в чемпионате Франции
В рамках 30-го тура французской Лиги 1 состоялся матч лидеров: «Лион» принимал «Пари Сен-Жермен».
Парижане наглядно показали, что, несмотря на некоторую пробуксовку в чемпионате, именно они остаются сильнейшей командой Франции.
Подопечные Маурисио Почеттино одержали победу – 4:2, причем к 52-й минуте они выигрывали 4:0.
Дублем отметился Килиан Мбаппе.
Таким образом 22-летний француз установил рекорд чемпионата Франции. Он стал самым молодым игроком в истории, забившим 100 голов в турнире.
84 мяча Мбаппе забил в составе ПСЖ, еще 16 – за «Монако». На то, чтобы 100 раз отметиться в воротах соперников, Килиану понадобилось 142 матча.
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